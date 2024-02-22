Gürer: “Araç giderleri patladı, MTV ise zıpladı”

Otomobiller için 2018 yılında 198 lira olan araç muayene istasyonlarındaki muayene ücretlerinin bu yıl egzoz gazı ölçümü dahil 2166 liraya çıktığını belirten Gürer “Emeklilerin ve kamu çalışanlarının haklarına gelince cimrileşen siyasi iktidar, vatandaştan alınacak vergide yada uygulanacak zamda ve araç muayene ücretlerinde bonkör davranıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer TBMM düzenlediği basın toplantısında, araçların vergi, sigorta ve muayene ücretlerine gelen zamlarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdi.

Araçların sabit giderlerinin her yıl katlanarak artığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Orta sınıf bir araç için motorlu taşıtlar vergisi 5260 lira, trafik sigortası 4500-8200 lira arasında. Kasko 8 bin -15 bin lira arasında. Yetkili servis bakım ücreti yağ ve filtre değişimi dahil 10 bin lira. Akaryakıt depoları ortalama 2 bin liraya doluyor. Yedek parça fiyatlarındaki artış da orta sınıf araçlar için büyük bir soruna dönüştü. Orta segment bir aracın ön camı 20 bin -34 bin bira arasında değişiyor” diye konuştu.

ARAÇ MUAYENESİ TEKEL

Araç muayene istasyonlarında ilginç fiyat artışlarının olduğuna da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2005 yılında özelleştirilen araç muayene istasyonlarının, bu alanda bir tekel oluşturduğunu belirtti.

OLAN VATANDAŞA OLUYOR

Tek bir şirketin araç muayenesi yaptığı için rekabete açık bir durumun olmadığına işaret eden Gürer, “2018 yılında 198 lira olan araç muayene ücreti 2023 yılında 1149 liraya çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu soru önergemize verdiği yanıtta araç muayene ücretlerinin sözleşme gereği yeniden değerlendirme oranına göre her yıl güncellendiğini belirterek, ‘işin açıkçası buyana yapabileceğimiz bir şey yok’ ifadesini kullanmıştı. Emekli maaş artışına gelince güncellemeler enflasyonun bile altında olurken, vatandaşın ödeyeceği hizmetlere gelince güncel piyasa fiyatlarına göre güncellemeler yenileniyor. Olan vatandaşa oluyor” şeklinde konuştu.

Araç muayene istasyonlarında bu yıl otomobil muayene ücretinin egzoz gazı ölçümü dahil 2166 lira olduğunu belirten CHP Milletvekili Gürer, basın mensuplarına kendi otomobili için ödediği araç muayene ücretinin belgesini gösterdi.

GÖSTERMELİK HİZMETLER

Otobüs, kamyon ve tanker için egzoz ölçümü hariç 2 bin 432 lira ödendiğini aktaran Gürer, “kamuda rekabet ortamı tamamen kalktığı için ücretler artıyor. Aracını muayene yaptıracak kişi 1 saat öncesinden alana gidip sırasının gelmesini bekliyor. Ödemeyi nakit yapmak zorunda. Kartla öderse komisyon ücreti alınıyor. Normalde 5 dakikada biten bir iş için yasa gereği en az teknisyenleri en az 15 dakika muayene yapması maddesi yer aldığından 15 dakika bekleniyor. Oturup araç muayenesini bekleme olanağı da yok. Aracı ayakta bekliyorsunuz. 1 buçuk saat zamanınız gidiyor. Parayı da peşin tahsis ediyorlar” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ FAHİŞ FİYAT İÇİN SOMUT BİR ÖRNEK OLABİLİR

Araç muayene istasyonlarındaki ücretlerin fahiş fiyat uygulaması için somut bir örnek olabileceğine işaret eden Gürer, “Sorunları sürekli gündeme getiriyoruz. Siyasi iktidar özellikle kamu çalışanları ve emeklilerin haklarına gelince cimrileşiyor. Ama vatandaştan alınacak vergide yada uygulanacak zamlarda veya araç muayene ücretlerinde bonkör davranıyor. Bu tür olaylar vatandaşı mağdur ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

20 YIL DOLUYOR, MUAYENE İSTASYONLARI YENİDEN KAMUYA DEVREDİLMELİ

Araç muayene işlemlerinin kamu eliyle yapılması halinde doğal olarak ödenen paraların da kamuda kalacağına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özel bir şirket eliyle bu iş gerçekleştiği için para da şirkete gidiyor. Oysa muayene istasyonlarındaki araç gereçler, Karayolları Genel Müdürlüğünün zamanında kurduğu tesislerdeki araç ve gereçlerdir. Özelleştirmenin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Sözleme 20 yıl üzerinden yapılmış, şayet uzatılmadıysa muayene işlemlerinin yeniden kamuya geçmesi hem vatandaş hem de kamu açısından daha uygun olur” diye konuştu.

KAMUYA AİTKEN DÜŞÜK ÜCRETLİ YAPILAN İŞLER ÖZELLEİNCE YÜKSEK ÜCRETLE YAPILIYOR

Kamuya aitken düşük ücrete yapılan işlerin özelleştirildikten sonra daha fazla fiyatlarla yapıldığını da vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaş daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Yedek parça fiyatlarındaki artışın yansıra servis istasyonlarındaki 10 bin liralık ücretin yalnızda 5 bin 238 lirası işçilik ücreti olarak gösteriliyor. Ancak işçiler buna uygun ücret almıyor. Araç muayene istasyonlarında, veznede ve kontrol aşamasındaki az sayıda çalışan olduğu için hem işler uzuyor hem de şirket bu anlamda çalışanlara fazla ücret ödememiş oluyor ama vatandaş mağduriyet yaşıyor” dedi.

MUAYENE ÜCRETLERİNDE ÜST SINIR BELİRLENMELİ

Ulaştırma Bakanının ‘bu konuda yetkimiz yok’ şeklindeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her yıl yapılan güncelleme ile vatandaşın elindeki avcundaki zaten enflasyona giderken bindiği bir araç için de burnunda getiriler hale geliyor. Araç muayene ücretlerinde bir üst sınır oluşturulabilir. Vatandaştan daha uygun fiyatla muayene ücreti alınabilir. Aksi taktirde kaskosunu, trafik sigortasını, muayenesini yaptırmayan veya geciktiren araç sayısındaki artış hepimizin can güvenliği açısından bir tehdit haline gelebilir. Çünkü fyat artılarıyla oluşan ve ödemeyle ortaya çıkan problemler nedeniyle aracını muayeneye götürmeyen servise götürmeyen sürücünün aracı üzerinde oluşturacağı olumsuzluk sorun yaratabilir. En azından fiyatlar düşürülürse bu sorunlar yaşanmaz” şeklinde konuştu.