Çubuk'ta olaylı gece

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhuriyet mahallesinde, H.V isimli kişinin, bir çocuğu rehin aldığı konuşuluyor. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çocuğu rehin alan H.V isimli şahsı ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.