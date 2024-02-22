Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com, seyahat severler için otobüsle gidilebilecek yurtdışı şehirlerini paylaştı. Yalnızca bir otobüs bileti ve gerekli belgeleri alarak keşfedebileceğiniz bu şehirler sıradaki yurt dışı seyahatiniz için güzel bir seçenek olabilir. İşte otobüsle gidilebilecek en güzel yurt dışı şehirleri.

Selanik, Yunanistan

ENUYGUN’un listedeki ilk önerisi Yunanistan’dan geliyor. Selanik, Balkanların eşsiz coğrafyasını otobüs camından izleyerek ulaşabileceğiniz dünyanın en özgün şehirlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Gezilecek yerleriyle öne çıkan şehir aynı zamanda gastronomik zenginliğiyle de ünlü.

Seyahatiniz için bu şehri tercih edecekseniz gezinize Atatürk Evi’ni ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev halen korunuyor ve müze statüsünde ziyaret ediliyor. Selanik’in kalbi konumundaki Aristoteles Meydanı, şehrin simge yapılarından Beyaz Kule, Selanik Arkeoloji Müzesi ve Osmanlı Devleti’nden kalma Bey Hamamı şehirde mutlaka görmeniz gereken diğer cazibe merkezleri.

Seyahatiniz esnasında şehrin taze deniz mahsullerini tattığınıza emin olmanızı öneririz. Farklı deneyimlerle ve lezzetlerle dolu Selanik’e gitmek için otobüs biletinizi 1.200 TL’ye satın alabilirsiniz.

Sofya, Bulgaristan

Ülkemizden otobüsle gidilebilecek bir diğer şehir de Bulgaristan’ın başkenti Sofya. Sıradaki seyahatiniz için otobüs camında değişen manzaraları izleyerek keyifli bir yolculuk yapabileceğiniz Sofya’yı tercih ederseniz şehirde görmeniz gereken ilk yer Aleksandr Nevski Katedrali. Sadece Sofya’nın değil tüm ülkenin sembolü sayılan katedralin yanı sıra gezi listenizde Ulusal Kültür Sarayı, Borisova Bahçe Parkı ve Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu da yer almalı.

Komşumuz Bulgaristan’ın başkenti Sofya, coşkulu Balkan ruhuyla sakin bir şehir düzenini birlikte sunuyor. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan, öncesinde de 300 yıl Bizans’a bağlı olan Sofya’da ilk yerleşimlerin M.Ö. 7 bine dek uzandığı tahmin ediliyor.

Otobüsle seyahat ederek Sofya’ya gitmek isterseniz otobüs bileti fiyatları 990 TL’den başlıyor.

Bükreş, Romanya

Enuygun.com’un listesinde yer alan sıradaki şehir Romanya’dan geliyor. Ülkenin başkenti Bükreş de Türkiye’den otobüsle ulaşılabilecek yerlerden. Gotik, Rönesans ve Barok mimari tarzlarının etkileyici bir karışımıyla turistlerin ilgisini çeken Bükreş’e giderseniz dünyanın en büyük ikinci idari binası olan Parlamento Sarayı’nı gezmelisiniz. Bu sarayı keşfetmenin yanı sıra Bükreş Eski Kent Bölgesi’nde yer alan kafe ve restoranlarda vakit geçirmenizi öneririz. Bükreş Köy Müzesi, Herastrau Park, Ateneum ve Romanya Ulusal Sanat Müzesi şehirde keşfetmeniz gereken diğer noktalar.

Sıradaki seyahatiniz için şehri tercih edecekseniz 800 TL’den başlayan fiyatlarla Bükreş otobüs bileti alabilirsiniz.

Batum, Gürcistan

ENUYGUN’un listesinde yer verdiği sıradaki şehre yalnızca çipli T.C. kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor. Sınır komşumuz Batum, otobüsle yemyeşil bir yolculuk yaparak varılabilecek bir şehir ve gezilecek yerleriyle de öne çıkan bir yer.

Batum’a gidecekseniz sahil boyu uzanan 7 km uzunluktaki Batum Bulvarı’nı gezebilirsiniz. Şehrin büyüleyici manzarasını görmek için dönme dolaba binebilir, şehrin simgelerinden Ali ve Nino heykellerini görebilir ya da Batum Botanik Bahçesi’nde yeşilin yeni tonlarıyla tanışabilirsiniz. Ömrünüzce unutamayacağınız eşsiz bir manzara görmek içinse Argo Teleferiği’ne binerek manzarayı seyredebilirsiniz.

Batum otobüs bileti alarak çıkabileceğiniz bu yolculuk için biletler Trabzon – Batum rotası için 500 TL’den, İstanbul – Batum rotası içinse 1.100 TL’den başlıyor.

Atina, Yunanistan

ENUYGUN’un listesinde yer alan son önerisi de Yunanistan’dan geliyor. Ülkenin başkenti Atina, Türkiye’den otobüsle gidilebilecek en güzel şehirlerden biri olmasıyla öne çıkıyor.

Keyifli bir otobüs yolculuğu sonrasında farklı bir kültürü keşfetmek için Atina’yı tercih edecekseniz Partenon’u, Akropolis’i, Akropolis Müzesi’ni ve Ulusal Arkeoloji Müzesi’ni keşfetmelisiniz.

Atina için otobüs biletinizi 2.250 TL’den başlayan fiyatlara alarak şehre doğru yola çıkabilirsiniz.