İstanbul’a yapay zeka uzmanı genç aday!

Yerel seçime Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinde iddialı ve sürpriz isimlerle giren Bağımsız Türkiye Partisi, (BTP) İstanbul’da da genç bir ismi aday yaptı. BTP’nin İstanbul Büyükşehir Adayı, 25 yaşında genç bir hukukçu ve yapay zeka uzmanı olan Avukat Cihan Erdoğanyılmaz oldu.

Baş: Teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç…

İstanbul adayının ismini kamuoyuna ilk kez BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Evet. Herkes birbirine benzeyen İBB adaylarını açıkladığına göre, artık farklı olanı açıklama vakti geldi… İstanbul’un dijital çağı başlıyor.’ ifadeleriyle açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, “Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum. Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız. Cihan sana emanet İstanbul” dedi.

“Şehrimiz ve ülkemiz, onları bu hale getirenlere bırakılamayacak kadar kıymetlidir”

Adaylığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan Cihan Erdoğanyılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği cumhuriyetimizin kazanımlarının bir bir elden çıkartılmasına, ülkenin ve gençlerin büyük bir karanlığa ve umutsuzluğa gömülmesine yıllardır büyük bir üzüntüyle şahit olduk. İktidar ve muhalefet, siyasi rant kavgasına düşerek asli vazifesini unutmuştur. Şehrimiz ve ülkemiz, onları bu hale getirenlere bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Yaklaşan büyük İstanbul depremi, teknoloji devrimini kaçırmak üzere olmamız ve ekonomik bağımsızlığımızın tehlike altına girmesini de düşündüğümüzde birinci vazifemiz olan Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevimizi yerine getirmek bizim için artık tarihi bir sorumluluktur. Genel başkanımıza ve partimizin yetkili organlarına, bu sorumluluğun gereklerini yerine getirebilmemiz adına, beni ve ülkemizin dört bir yanından birçok genci aday göstererek imkan sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Cihan Erdoğan Yılmaz kimdir?

1999 Kahramanmaraş doğumlu olan Cihan Erdoğan Yılmaz, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 3.38 ortalama ile mezun oldu. İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık yapan Erdoğanyılmaz, aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği programında lisans öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Yapay zeka konusunda çalışmaları var

Erdoğan yılmaz, son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Hukukta doğal dil işleme alanında; dil modellemesi, semantik arama, açıklanabilir yapay zeka, yapay zekanın hukuki boyutu gibi konularda çalışmalar yapan Erdoğanyılmaz, bu çalışmalarıyla birçok ödül aldı.

Birçok ödülü var

TÜBİTAK 2242 Üniversite Araştırma Projeleri Yarışmalarının Türkiye finallerinde ikincilik alan Erdoğanyılmaz’ın hazırladığı, “Türkçe Hukuk Derleminde Dil Modellemesi Üzerine Özgün Bir Doğal Dil İşleme Yaklaşımı: Yinelemeli Sinir Ağları Kullanılarak Alana Ait Sınıflandırma ile Model Başarımının İyileştirilmesi" adlı bildiri, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı'nda en iyi 2. bildiri ödülünü aldı.