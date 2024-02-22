Gölbaşı Belediyesi'nden ingilizce kursu

Eğitim alanında birbirinden önemli projelere imza atan Gölbaşı Belediyesi, öğrenci dostu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye tarafından öğrencilerin okuldaki derslerine destek olmak ve kendilerini ifade etme becerisini kazanması amacıyla Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz İngilizce kursu başlatıldı.

Alanında deneyimli öğretmenler tarafından, teknolojik imkânlar kullanılarak verilen derslerde öğrenciler İngilizce’yi eğlenirken öğreniyor.

Hafta içi 14.00 – 17.00 saatleri arasında 20-25 kişilik sınıflarda gerçekleştirilen ücretsiz İngilizce kursları yoğun ilgi görüyor.

Kurslarda sınıflar, ilk aşamada okul öncesi, birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıflar için oluşturuldu. Kontenjanla sınırlı olan kurslara başvurular Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi’nde yapılıyor.

Merkezde öğrencilere yönelik, İngilizce kursunun yanı sıra bale ve jimnastik kursları da veriliyor.

Merkezde verilen, kumlama, İngilizce, halk oyunları, dikiş-nakış, pilates, bale, kara kalem, gitar, diksiyon, THM koro, jimnastik, şan, keman, bağlama, yağlı boya, el sanatları ve piyano kurslarına yaklaşık olarak 1000 kursiyer katılıyor.

“Onlar için yeni projelere imza atıyor, gece gündüz çalışıyoruz”

Gölbaşı’nı eğitim kenti haline getirdiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren öğrencilerimizin yanında olduk. Kırtasiye destekleri, ücretsiz servis desteği, harç desteği ve sayısız öğrenci dostu uygulamalarımızla, onları yalnız bırakmadık. Sosyal ve kültürel gezilerimiz, ücretsiz kurslarımız ise aralık devam ediyor. Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi’nde başlattığımız ücretsiz İngilizce kursumuz için çok sayıda başvuru aldık. Çocuklarımız sınıflarımızı doldurdu. Ücretsiz kurslarımıza başvurular devam ediyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az. Onlar için yeni projelere imza atıyor, gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.