Mansur Yavaş, Beypazarı'nda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Yavaş, baba ocağı Beypazarı’na giderek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. CHP’nin Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap’ın da yer aldığı açılış Beypazarlıların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı 7’den 70’e tüm hemşehrileri Yavaş’ı “Sayende Temiz Su İçiyoruz”, “Beypazarı Seninle Gurur Duyuyor”, “Evine Hoş Geldin”, Esnafı Düşünen Başkan”, “Ankara’nın Huzuru Mansur Yavaş”, “Vefa Zamanı”, “Soframıza Bereket Oldun” yazılı pankartlar açarak büyük bir coşkuyla karşıladı.

“İNSANLARI AYIRMAYACAKSIN, HERKESİ KUCAKLAYACAKSIN”

Halkın “Beypazarı seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, 10 yıl Beypazarı’nda belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, “Beypazarı'nı Ankara'ya tanıtıp hem kent kültürümüzü korurken hem de burada yaşayan insanlarımıza turizmle ilgili yeni bir ekmek kapısı açtık. Binin üzerinde kaymakam ve belediye başkanı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip ‘Bu iş nasıl başarıldı’ diye burada inceleme yaptı. Ankara’dan Nallıhan’a giden çift yolu biz yaptık. Sanayi Çarşısı’nın çift yolunu biz yaptık. Ankara girişinin çift yolunu biz yaptık. Bunlar zaten Fen İşleri Dairesinin bile yapacağı hizmetler. Asıl hizmet o değil. İnsanları ayırmayacaksın, herkesi kucaklayacaksın, herkesin fikrine saygı duyacaksın. Beton ve plastik görmek isteyenler Beypazarı’ndaki bu turizmle ilgili kalkınmayı asla anlayamıyorlar. Hâlâ gözleri Ankara’da betonda plastikte” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASLA MİLLETE HÜKMETME MEVKİSİ DEĞİLDİR”

Beş yıl boyunca Ankara’da en az eski dönem kadar asfalt döküp, kavşak yaptıklarını belirten Yavaş, 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı da 5 yılda Ankara’ya kazandırdıklarını belirtti. Belediye başkanının, kamu görevlisinden tek farkının seçimle gelmesi olduğunu söyleyen Yavaş, “Belediye başkanlığı asla millete hükmetme mevkisi değildir. Aldığınız maaşın karşılığında hizmet etme mevkisidir. Dolayısıyla sıradan Ankara'da ne kadar kamuda çalışan varsa biz de onlardan birisi gibi davrandık. Şaşırdılar, anlamadılar. Halk bunu benimsedi ‘Algı yapıyor’ dediler. Allah'tan korkun. Yılda bir defa televizyona çıkarım, gazetelere demeç vermem, sadece sosyal medyadan yaptığım işleri anlatırım. Bugüne kadar oy vermeyenlerle ilgili olumsuz tek bir açıklamam olmamıştır. Seçim bitmiştir, rozet buradan çıkarılmıştır. Bizim belediyecilik anlayışımız bu” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’NIN HER YERİNE EŞİT HİZMET VERDİK”

Beş yıl boyunca ‘Buradan ne kadar oy çıkmış’ diye bakmadan, Ankara’nın her yerine eşit hizmet verdiğinin altını çizen Yavaş, “Ankara halkı 50-60 yıl sonra bir hemşehrisini seçti. Biz de bunu fırsat bilip acaba en ücra köşelere kadar neler yapabilirizin derdine düştük. Eğer bir köyde kanalizasyon akıyor, çocuklar onun yanında oynuyorsa ve bunun kapatılması gerekiyorsa oranın kime oy verdiğinin ne önemi var? Önemli olan oranın sağlığını korumak. İşbaşına geldik, yüzlerce köyde su yok. Derhal bu problemleri çözmek için işe koyulduk” diye konuştu.

“TAMAMEN HALKTAN YANA, ŞEFFAF, KATILIMCI BİR YÖNETİM SÜRDÜRDÜK”

“Beypazarı’nda yaptığımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduk, şimdi daha büyüğünü yapacağız” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün meclis toplantılarını ve ihaleleri canlı yayınladıklarını belirten Yavaş, “Tamamen halktan yana, şeffaf, katılımcı bir yönetim sürdürdük. Her kuruşun hesabını veriyoruz. Nereye ne çalışma yaptıysak bu proje şu kadar TL’ye mal olmuştur diye bunları açıklıyoruz. Web sayfamızda kuruşuna kadar Ankara Büyükşehirin bütün harcamalarını görebiliyorsunuz. Her şeyimiz açık, korkacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.

Seçim sebebiyle asılan afişlerine ‘Bunların parası nereden geliyor’ diyerek yorum yapanlara “Benim adım Mansur Yavaş” diyerek cevap veren Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunları, isteyen herkes de faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak, harcadığı bütün seçim harcamalarının da hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkanları adayları mal beyanlarını açıklayacak, ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları görev yapanlar, görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır, bu hesabı herkes vermek zorundadır.”

Yavaş, “Yaptığımız açık ihalelerle artık Ankara'da hiç kimse ‘Çalıyor ama çalışıyor’ diyemiyor. Çalmadan da çalışılabileceğini bütün dünyaya gösterdik.”

BEYPAZARLILARA MÜJDE

“Çöp projemiz yok” diyen Yavaş, Ankara halkını zengin etmeye söz verdiğini hatırlatarak, “Bütün harcamalarımız Ankara halkı için… Ne yurt dışından bitki getiriyoruz ne de proje yapıyorum adı altında hiç kimsenin, hiçbir insanın yararına olmayan bir harcamayı yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, aile yaşam merkezi, e-spor merkezi, sera, engelli ve yaşlı bakım evi gibi hizmetleri Beypazarlılarla buluşturduklarını kaydetti.

Hemşehrilerine ‘Sizlere müjdem var’ diye seslenen Yavaş, “Beypazarı’nın 10-20 yıl sonrasını düşünerek Çamlıdere'den hem Güdül’e hem Ayaş’a hem de Beypazarı'na su getirme projemiz önümüzdeki günlerde inşallah ihaleye çıkıyor” dedi.

57 mahallenin asbestli su borularını yenilediklerini belirterek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “142 kilometre yeni içme suyu hattı yapıldı. Arıtma tesisi yapıldı. Beypazarı Kent Tarihi Müzesi, 70. Yıl Bulvarı park alanı, kreş, 67 köyde ücretsiz internet ve 30 adet yangın söndürme tankerini, eğitimini vererek köylere teslim ettik. Asfalt şantiyesi kurduk Beypazarı'na bugüne kadar 270 bin ton asfalt yapıldı. Demirciler ve Marangozlar Sanayi Sitesi’nin altyapısı ihale edildi, önümüzdeki günlerde başlıyor. Ayrıca spor temalı park da yapılıyor” diye konuştu.

“Ankara halkını zengin edeceğiz” diyerek kırsal kalkınma desteklerinden bahseden Yavaş, Beypazarı’nda 3 bin 570 çiftçiye tohum, bin 750 çiftçiye mazot, 430 çiftçiye sıvı gübre, bin 200 çiftçiye sebze fidesi desteğinde bulunduklarını bildirdi. Yavaş, 2 adet havuç dikim ve 2 adet de havuç söküm makinasını Beypazarlı çitçiyle buluşturacaklarını müjdeledi.

“TÜRKİYE YILLAR SONRA ŞEFFAF BELEDİYCİLİKLE TANIŞTI”

Seçimlerden önce kendisine yönelik iftiraları anımsatan Yavaş, “Ellerindeki karayı suratımıza çalmaya çalışıyorlar ama ellerindeki kara her zaman kendi yüzlerine vurdu. Bunu geçen seçimde de yaptılar. Şimdi yine tetikçiler tutmak suretiyle internetten ya da televizyonlardan konuşuyorlar. Böyle bir şeyi açıklayanın karşısına Ankara Adliyesi'nin fotoğrafını koyun varsa bildiği doğru Savcı’ya… Alnımız açık, hiçbirisinden korkmuyoruz. Türkiye yıllar sonra şeffaf belediyecilikle tanıştı, yıllar sonra” ifadelerini kullandı.

Rakibinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin battığına yönelik iddialarına da yanıt veren Yavaş, Amerika’da yer alan Fitch’e göre Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredibilitesi en yüksek büyükşehir belediyesi olarak açıklandığın belirterek “Batık bir belediye arıyorlarsa önce kendi belediyelerine bakacaklar. Alacaklarını, borçlarını çıkaracaklar. Biz gelirimizi de giderimizi de yayınlıyoruz, borcumuzu da yayınlıyoruz. Çıkartsın herkes görsün, kim daha borçlu, hangi belediye batıyor?” şeklinde konuştu.

“ONLARIN ZOR ŞARTLARDA YAŞAMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yavaş, Başkent Kart aracılığıyla paketlerle yapılan sosyal desteğe son verdiklerini vurgulayıp, 32 bin emekliye de destek olduklarını kaydederek şunları söyledi: “Onların zor şartlarda yaşamalarına izin vermeyeceğiz. En büyük belediyecilik budur, en büyük proje budur. Ne plastiği ne çılgın projesi Allah aşkına? Siz kentinizdeki insanlar geçinemezken, çok zorda yaşarken, evinde titrerken bunu görmeyip proje yapıyorum diye milyarları çöp projelere gömüyorsanız, bunun adı belediyecilik falan değildir.”