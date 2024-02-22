Kırıkkale'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Sanayi Mahallesi 1139. Sokak'ta Abdülkadir A'ya (32) ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Abdülkadir A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Abdülkadir A, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.