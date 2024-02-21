İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, " İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir. Kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Aşağıdaki görselde de görüleceği üzere İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan İsrail ve Batı medyası, Herzog'un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz" denildi.
- Dünya
'Gazze'de 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap bulundu'
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze'deki bir askerlerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.