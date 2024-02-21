Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın Sparta Prag’a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, “Kazanıp son 16’ya kalmak istiyoruz. İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var ama ilk maç bitti şimdi yeniden sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı bir kenara bırakıp bu maçı kazanmaya odaklanacağız. Rakibimizin ilk maçta bize ne kadar zorluk çıkardığını biliyoruz. Yarınki maçta hem savunma adına doğru önlemler almamız gerekiyor hem de hücumdaki alternatiflerimizi çoğaltmak gerekiyor. Son hafta deplasmanda kazandığımız lig maçı önemliydi. Bu bizim için moral oldu. Son 3 deplasman maçında iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmek istiyoruz burada da. Güzel bir zemin var, güzel bir maç ortamı olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oynayan bir takım. Maç içerisinde etkili hücuma çıkan bir takım. Galatasaray takımı her maçı kazanmak için sahaya çıkar yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadeleri kullandı.

“BANA NASİP OLDU”

Okan Buruk, 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör olmasıyla ilgili, “Bana nasip oldu. Sonuçta tenis değil tek başıma bir şey yapmıyorum. Ben başında teknik direktör olduğum için benim yönetimimde böyle bir rekor gözüküyor ama futbolcularımızla birlikte geçen seneden beri sadece kazanma odaklıyız. Çünkü camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da her maçı kazanmak aslında. Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Bu galibiyetler de aslında yaşadığımız başarıların bir yerde rekorlarla buluşmasını sağlıyor. Aslında hep beraber kazanıyoruz. Başında da kim olursa onun ismi geçiyor. Önemli olan Galatasaray’ın kazanmaya devam etmesi. İç sahada bu sene ligdeki bütün maçları kazandık. Bunda hem taraftarımızın hem bizim sahadaki oyunumuzun gücü var. Bu birleştiğinde daha da yükseliyor. Galatasaray’ın başında ben olduğum için benim adım geçiyor” şeklinde konuştu.

“NE KADAR ZOR VE İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORUM”

Zor bir maç olacağını hatırlatan Okan Buruk, “En büyük motivasyonumuz ilk maç. İlk maçta rakibimiz çok güçlü ve cesur bir oyun ortaya koydu. Ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. O yüzden bu maçta yüzde 100 konsantrasyonla ve rakibimizin neler yapabileceğini bilerek çıkacağız. Takım olarak buna konsantre ve adapte olacağız. Tabii ki kendi oyunumuz var ve onun üzerinde duracağız. Rakibimizin de iyi yönlerini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli ve değerli bir şehir. O şehrin uzun yıllardır mücadele eden çok değerli bir takımı. Çok önemli oyuncular da yetiştiriyor. Örnek kulüplerden biri bence. Kadro yapısı olarak çıkarttığı ve oynattığı oyuncularla değerli bir kulüp. Ne kadar zor ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorum. Biliyorsunuz burası Avrupa’nın ortası Galatasaray taraftarı akın edecektir. Kulübe verilenin dışında ne kadar seyircimizin olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Ama yine yoğun bir destek bekliyoruz. Yarın da aynı oyunu bekliyorum ama çok iyi bir takıma karşı iyi bir atmosferde oynayacağımızın farkındayım” dedi.

“ANTRENÖR OLARAK İNŞALLAH KAZANAN TARAF BEN OLURUM”

Buruk daha önce Sparta Prag’a karşı futbolcu olarak 4 maça çıktığı hatırlatılmasının üzerine, “En büyük hatıramız Nedved orada. Nevded’in golleri var. İlk 2 maçı hatırlıyorum. Orada Nedved çok önemli bir iş yapmıştı. Kupadan elenmiştik. Artık antrenör olarak yarın İnşallah kazanan taraf ben olurum” cevabını verdi.

Rakibin eksik oyuncularıyla ilgili konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle stoper bölgesinde oynamayacak oyuncu ve ön tarafta Birmancevic çok önemli. Takım için çok değerli oyuncular. Kırmızı kart cezalısı oyuncularıyla birlikte. 3’ü de önemli oyuncu bence ama ikisi takımın çok kritik oyuncularıydı. Hem oyun kurulumunda hem de öndeki hareketlilikte önemli oyunculardı. Onların yerine oynayacak oyuncular için tahminimiz Panak ve Haraslin başlayacak gibi görünüyor. Özellikle savunmada oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncu olacak. Tabii ki önemli bir şekilde etkileyecektir. Bizde de eksikler var.”

“17 MART’TAKİ ARA TOPARLANMAK VE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN EN DOĞRU ZAMAN”

Sakat oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk, “İki tane sakat oyuncumuz herhalde 2-3 hafta içerisinde takımla birlikte olacaklar diye düşünüyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçı. Kaan’ın da aynı şekilde bu dönemde ağrıları var. Ağrılarla oynamaya devam ediyor. 17 Mart’ta ara var. O aranın hem toparlanmak hem sakat oyuncuların dönüşü ve transferle ilgili görüşmeler için en doğru zaman olacağını düşünüyorum” dedi.

“NANDO, GALATASARAY’I ÇOK SEVİYOR”

Son olarak Muslera hakkında konuşan Okan Buruk, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Nando, takımın kaptanı. Galatasaray taraftarı onu çok seviyor. O Galatasaray’ı çok seviyor. O yüzden Nando ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine bu sene de başarılarda önemli pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı rol saha içi ve saha dışın bizim için çok önemli, değerli. Bizim isteğimiz onun bizimle devam etmesi.”