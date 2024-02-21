İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 aylık teknik takip sonucu çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid, 15 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı
Kayseri'de polisin 3 aylık takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.