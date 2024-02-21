Kayseri'de uyuşturucuya 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 aylık teknik takip sonucu çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid, 15 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.