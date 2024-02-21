KAAN'ın pilotları ve proje ekibiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleşen ilk uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen Görgün, ekibi tebrik ederek, yakalanan bu başarının daha bir başlangıç olduğunu ve hedeflere giden yolda önlerinde yoğun bir dönemin bulunduğunu kaydetti.

'KAAN'IN ÜRETİM FAALİYETLERİNE MART 2022'DE BAŞLANDI'

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5'inci nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan 'KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı. Mayıs- Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi. 17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlanarak, ilk uçuşa kadar olan dönemde gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütülerek uçuş öncesi testler tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek konfigürasyon için, hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı. İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren KAAN, 13 dakika havada kalarak, 8000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Milli Muharip Uçak KAAN'ın teknik özellikleri ise şöyle:

"Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach, İrtifa Tavanı: 55.000 ft, Güç Limitleri: +9g/-3,5g, Dahilî Silah Yuvası, Superseyir Kabiliyeti, Düşük Radar İzi, Çoklu Görev Profili, Hava-Hava Kabiliyeti."