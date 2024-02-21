- Gündem

Nafaka tartışması kötü bitti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, nafaka tartışması nedeniyle eski kayınpederinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Nafaka tartışması kötü bitti mask

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde, B.Ç. ile eski damadı K.Ç. arasında nafaka ödeme konusu yüzünden tartışma ve arbede yaşandı.

Tartışmadan bir süre sonra K.Ç, eski kayınpederinin iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, ekiplerce yapılan çalışma sonucu aynı gün içinde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

K.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

# Altındağ, Ankara, Dükkan, pompalı tüfek, ile, edildi, şüpheli, bir, Göre, Yakalandı, olay

21 Şub 2024 - 20:08 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL