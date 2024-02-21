Nafaka tartışması kötü bitti

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde, B.Ç. ile eski damadı K.Ç. arasında nafaka ödeme konusu yüzünden tartışma ve arbede yaşandı.

Tartışmadan bir süre sonra K.Ç, eski kayınpederinin iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, ekiplerce yapılan çalışma sonucu aynı gün içinde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

K.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.