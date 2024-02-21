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Davutoğlu, dayısının cenaze törenine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vefat eden dayısı Ahmet Arslan'ın Konya'daki cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu, dayısının cenaze törenine katıldı mask
Davutoğlu, dayısının cenaze törenine katıldı
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Alanya'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Arslan'ın cenazesi, Konya'ya getirildi.

Davutoğlu'nun katıldığı cenaze namazı, Hadim ilçesindeki Beyreli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı.

Namaz sonrasında Arslan'ın tabutuna omuz veren Davutoğlu, taziyeleri kabul etti.

Arslan'ın cenazesi, Beyreli Çambucağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

# Ahmet Davutoğlu, Cenaze, dayı, etti, Konya

21 Şub 2024 - 19:53 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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