'Kıbrıs'ta iki devleti savunuyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde, Kıbrıs'ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin yok olmadan belgelenmesi amacıyla düzenlenen, 'İzler Silinmeden' adlı fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Güney Kıbrıs'ta kalan Osmanlı-Türk eserlerinin fotoğraflarından oluşan sergide KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yaşayan Kıbrıs gazileri ve hayatını kaybeden gazilerin eşleri de yer aldı.

"İKİ DEVLET ESASINA DAYALI BİR ÇÖZÜMDEN BAŞKA BİR ÇAREMİZ YOKTUR"

Tatar, “Kıbrıs'ta oynanan oyun bizleri federal bir çatı, tek devlet ve o tek devletin içerisinde Kıbrıs Türklerini yine azınlık bir duruma düşürüp Türkiye'yi adadan göndermek. Avrupa Birliği ve diğerlerinin oynadığı oyun bu. Eğer Kuzey ve Güney birlikte Avrupa Birliği'ne girerlerse Türkiye'ye diyecekler ki, Türkiye Avrupa Birliği üyesi değildir dolayısıyla ona yer yoktur. Garantörlüğün de modası geçtiği için artık sona erecek, Türk askeri de geldiği gibi gidecek, şeklinde yapılan her türlü provokasyona karşı olduğumuzu, bizlerin artık yeni siyasetimizin iki devlet temelinde bir çözüm olduğunu ve olacağını bundan geri adım atmayacağımızı ve Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle, yani Kuzeydeki bağımsız Türk Devleti ilelebet yaşayacak ve elbette Türkiye Cumhuriyeti'yle hem Mavi Vatanımızda, Akdeniz'de, hem hava sahasında, bugün de KAAN'ımızın uçuşu oldu hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz; Kıbrıs'ta gerçekten büyük hizmetler vermiş, tarih yazmış bir milletin insanları olarak unutmadık, unutmayacağız. Güney'i de unutmuyoruz. Güney'de de çok eserlerimiz var, tarihimiz var, yaşadıklarımız var. mücadelelerimiz var ama Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda komşuluk ilişkileriyle iki devlet esasına dayalı bir çözümden başka bir çaremiz yoktur. Her ne kadar Güney Kıbrıs'ta bizlerin tarihi varsa, yaptıklarımız varsa, eserlerimiz varsa, biz Kıbrıs'ta artık iki devleti savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"FEDAKARLIĞI GÜNEY KIBRIS'TAN DA GÖRMEMİZ LAZIM"

Tatar, “Bugün burada Güney Kıbrıs'ı hatırlarken ne diyoruz, bir anlaşma için fedakarlık lazım. O fedakarlığı Güney Kıbrıs'tan da görmemiz lazım. Eğer barışın devamını isterlerse, eğer Doğu Akdeniz'de huzurun ve güvenliğin devamını isterlerse her iki halkın yararına olabilecek bir takım önemli su projesi, enerji projesi, doğal kaynaklar ve buna benzer bir takım zenginliklerin paylaşılmasını gerçekten istiyorlarsa, geliniz Kıbrıs'ın gerçeklerine göre, Kıbrıs'ta yaşananlara göre realist bir çözüm modeline hep birlikte imza atalım ve Kıbrıs'ı geleceğe taşıyalım. Kendi milli ve kültürel her türlü hakkımızdan, hukukumuzdan da elbette taviz vermek durumunda değiliz" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DE KIBRIS'TAN ÇEKİLMESİNİ ÖNGÖREN BİR SİYASET; REDDEDİYORUZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, “Bu bizim kültürel mirasımız. 1571'den sonra Kıbrıs'ta Osmanlı Devleti çok yatırımlar yapmış, her türlü eser orada. Bunları günümüze taşımak bizlerin görevi. Dolayısıyla biz elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan bütün ecdattan kalan camilerimiz, hanlarımız, su kemerlerimizin hepsini korumaya çalışıyoruz. Hepsini restorasyon çalışmaları ile bunları gelecek nesillere bırakmak için çok önemli çalışmalarımız var. Bu anlamlı etkinlikte bulunmak ve bizlerle halkın buluşması, gazilerin buluşması çok anlamlı.

Biz hep Kıbrıs'ta büyük bir mücadele içerisindeyiz. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nda. Geçen gün İlham Aliyev'in beni de Şuşa'da yapılacak olan toplantıya davet edeceğini söylemesi üzerine Güney Kıbrıs'taki Rumlar harekete geçmişler. Onların bileceği iş. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'na Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerimizi almış vaziyetteyiz. Bütün mücadele Kıbrıs'taki Türklüğü koruyabilmektir çünkü karşı tarafın zihniyeti bizleri tek çatı altında Kıbrıs Cumhuriyeti, belki adı federal cumhuriyet olacak ama çoğunluğun azınlığı elbette yöneteceği ve Avrupa Birliği'nde olacağı için bizleri oraya gerçekten azınlık bir pozisyonda zaman içerisinde yok etmek için bir siyasetin ürünü olarak hala daha federasyonu savunmaktalar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kıbrıs'tan çekilmesini öngören bir siyaset. Biz bunu reddediyoruz" diye konuştu.

"ÖZDEMİR: AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA DA SERGİ DEVAM EDECEK"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de, “İnşallah Avrupa Parlamentosunda da yine aynı şekilde devam edecek sergimizin Türk dünyamıza, Kıbrıs'ımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Toplumlar tarihleriyle yaşarlar bu anlamda özellikle hem tarihi yapılarımızı hem de tarihi kahramanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Türkiye'miz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve önceliğiyle hem ülkemiz içerisindeki tarihi mirasları hamd olsun ihya ve inşa etme durumuna geçti. Yine gönül coğrafyamızda hem Rumeli Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, birçok Osmanlı eserimizi de hamd olsun ayağa kalktığını ihya ve inşa edildiğini görüyoruz. Rabbim inşallah şu anda dokunamadığımız topraklardaki ecdadımızın mirasını da ayağa kaldırmayı, onları da ihya etmeyi nasip eylesin" dedi.