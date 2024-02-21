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Kayserispor'da, MKE Ankaragücü maçına hazırlık

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor'da, MKE Ankaragücü maçına hazırlık mask
Kayserispor'da, MKE Ankaragücü maçına hazırlık
Kayserispor'da, MKE Ankaragücü maçına hazırlık
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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21 Şub 2024 - 19:04 AA Kayseri- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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