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Uyuşturucu şüphelisi 12 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi 12 zanlı yakalandı
Uyuşturucu şüphelisi 12 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 3 ay süren teknik takip sonucu, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 114 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ile 1 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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21 Şub 2024 - 19:00 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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