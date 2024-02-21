Ankara'daki okullarda yeni dönem başlayacak

TMPF'nin açıklamasına göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, TCF Genel Sekreteri Recep Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.
İş birliği protokolü, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki beden eğitimi ders saatlerinde modern pentatlon ve cimnastik branşlarına yönelik etkinlikler, antrenmanlar ve eğitsel oyunlar içeren aktiviteler yapılmasını içeriyor.
Eğitimler ilk etapta pilot olarak seçilen beş okulda başlayacak. Ankara'daki Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu, Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Ahmet Ülkü Durusoy Ortaokulu ve Cenk Yakın Ortaokulunda başlayacak projenin, uzun vadede diğer illerdeki okullarda da yaygınlaşması hedefleniyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.