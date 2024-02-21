Batık çıkarılmayacak

Vali Demirtaş, makine dairesindeki arama çalışmalarının henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "4- 5 saat daldılar. Kolay bir şey değil, arkadaşlarımız gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Çok şükür bir sıkıntı yok. Bir defa makine odasına girmişler. Ondan sonra üste bakmışlar, üstte bir şey var mı yok mu diye. Tekrar tekrar bir daha bakılmış. Makine dairesi henüz bitmedi. Biraz karanlık ve zorlayıcı. Arkadaşlarımız şu kadar sürer diye bir öngörü yapmıyor. 'Bulana kadar buradayız' diyorlar. Belirledikleri bir gün ya da bir sayı yok. 'Bitirene kadar biz buraya bakacağız' diyorlar. Bugüne kadar 20 dalış oldu, 20’nci dalış hala devam ediyor."

'ORADA HAREKET KABİLİYETİ O KADAR KOLAY DEĞİL'

51 metre derinlikteki geminin küçük olduğunu ve ciddi risk barındırdığını söyleyen Demirtaş, dün bölgeye gelen SAS komandolarının dalış gerçekleştirdiğini belirterek, "Gemi küçük yani gemiye herkes inemiyor. Sağ olsunlar SAS komandoları geldi. Onlar kısa boylu ve minyon oldukları için bazen tek tüple daldılar. Orada hareket kabiliyeti o kadar kolay değil. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar, çok büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Ciddi bir risk var" diye konuştu.

'BİZİM AMACIMIZ BU ÇOCUKLARIMIZI, İNSANLARIMIZI BULMAK'

Aramaların devam edeceğine dikkat çeken Demirtaş, Balıkesir Valiliği’nin de Bandırma tarafında çalışmaları yoğunlaştırdığını ve bölgedeki balıkçı teknelerinin de çalışmalara katıldığını söyleyerek, "Aramalar devam edecek. Umudumuz kesilene kadar, gemi enkazında arama yapılacak. Ondan sonra yüzeyde aramalara devam edeceğiz. Bugün 30’a yakın büyük balıkçı tekneleri de aramaya başladı. Gemilerimiz, botlarımız, uçaklarımız, helikopterimiz alandaydı. Sürekli aramalar yapıyorlar. Aynı bizim yaptığımız aramaların bir benzerini Balıkesir de yapıyor. Balıkesir Valiliği özellikle Bandırma tarafında arıyor. Hep beraber arayacağız. Bizim amacımız bu çocuklarımızı, bu insanlarımızı bulmak" dedi.

'SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİMİZ DE DALIYOR'

Vali Demirtaş, bölgedeki çalışmaların yakından takip edildiğini, Sahil Güvenlik dalgıçlarının da bölge bölge dalış gerçekleştirdiğini belirtip, "Biz sadece AKIN gemisini gezmedik, Nene Hatun’a da baktık, arkadaşlarımız ne yaptılar diye. Bizim Bandırma’ya kadar özellikle Sahil Güvenlik’teki dalgıçlarımız da dalıyor. Ama onların ki 20 metreye kadar" ifadelerini kullandı.