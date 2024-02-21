- Siyaset

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru

Başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerden olmak üzere toplamda 25 büyükşehir belediye başkan adaylığı başvurusu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru mask

Başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerden olmak üzere toplamda 25 büyükşehir belediye başkan adaylığı başvurusu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimler için belirlediği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim kapsamında, siyasi partilerin aday listelerini, bağımsız adayların da başvurularını il seçim kurullarına vermesi için belirlenen süre dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, başkent Ankara'da, 19 kişi siyasi partilerce, 6 kişi de bağımsız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için toplam 25 başvuru yapıldı.

Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

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21 Şub 2024 - 16:25 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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