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Ünlü çoban Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti

Ünlü çoban Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti mask

Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneş köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküleri sosyal medya hesabından binlerce kişi izledi.

Türküleriyle tanınan Kara, Vali Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.

Kara ile sohbet eden Vali Şimşek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Vali Şimşek bağlama çaldı, Tarı Kara da halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

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21 Şub 2024 - 15:54 AA Sivas- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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