Ünlü çoban Tarık Kara, Vali Şimşek'i ziyaret etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneş köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküleri sosyal medya hesabından binlerce kişi izledi.
Türküleriyle tanınan Kara, Vali Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.
Kara ile sohbet eden Vali Şimşek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Vali Şimşek bağlama çaldı, Tarı Kara da halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.