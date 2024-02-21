Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, Müşteri Deneyim Endeksi raporu sıralamasında üst üste 5'inci kez sektöründe lider marka unvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, hayata geçirdikleri operasyonel yatırımların karşılığını almalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, müşterilerine teşekkür etti.

Kargo sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamanın diğer sektörlere göre çok daha fazla değişkeni olduğunu kaydeden Canatan, "Başarı, farklı disiplinleri ahenk içerisinde birleştirmekte yatıyor. Yurtiçi Kargo olarak hem IT, hem personel eğitimi, hem de otomasyonlu operasyonel projeler alanlarında, yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Sahada görev yapan kurye arkadaşımızdan, otomasyon sistemlerini kodlayan yazılımcımıza kadar hepimiz aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedefimiz, söz verdiğimiz gibi, tam bir müşteri memnuniyeti sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Robotik ve otomasyona ağırlık veriyoruz"

Mustafa Canatan, hızı ve kalitesi ile tanınan Yurtiçi Kargo'nun çok daha iyi bir noktaya ulaşması amacıyla robotik projelere ve otomasyon projelerine ağırlık verdiklerini kaydederek, "Önceki günlerde açtığımız Eskişehir Otomasyonlu Transfer Merkezi sonrasında, bu yıl içerisinde otomasyon merkezlerinin amiral gemisi olarak ifade edilebilecek bir merkezi, Ankara'da açacağız. Saatte 50-60 bin kargonun robotik ve otomasyon sistemleri ile ayrıştırılacağı merkezi, bu yıl sektöre kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.