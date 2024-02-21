Renault, yüzde 100 elektrikli yeni modelini tanıtacak

İSTANBUL (AA)

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, E-Tech elektrikli ve E-Tech full hibrit ürün gamının yanı sıra interaktif avatarı Reno'yu da fuarda tanıtacak.

Renault, 26 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Salon 4'te bulunan 2 bin 900 metrekarelik stantla yerini alacak. Şirketin yüzde 100 elektrikli modeli 5 E-Tech'in tanıtılacağı basın toplantısı 26 Şubat'ta düzenlenecek.

Şirketin "R5volution Is a French Thing" temasıyla oluşturduğu stantta elektrikli ve hibrit olmak üzere en güncel modelleri sergilenecek. Ziyaretçiler, standın ortasında konumlanan sergileme alanında Reno ile tanışma imkanı elde edecek.

Ayrıca markanın ikonik modeline yönelik Renault 5 ürünleri de yer alacak. Fuarda konumlanan The Originals mağazasında Bonzini Langirt, Shapers Club sörf tahtası, Saint James yünlü kazak ve Plume elektrikli scooter gibi Fransız markalarıyla tasarlanan ve üretilen ürünler satılacak.

- Fransız startuplar ile 5 ortak proje

Renault, 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli ikonik aracının tanıtımını, ulaşım sektöründeki 5 Fransız startup ile birlikte yürüttüğü bir program olan "5 Movements" ile zenginleştiriyor. Bu kapsamda ilk katlanır yelkenli bot, ilk elektrikli BMX, ilk elektrikli jet ski, ilk elektrikli kar scooterı ve ilk elektrikli foil sörf tahtası olmak üzere 5 ulaşım aracı geliştirildi.

Her bir ortak proje toprak, su, hava veya kar gibi doğal bir unsurdan ilham alıyor. Ayrıca tüm bu ulaşım araçları yenilikçi, kompakt ve yüksek performanslı olarak öne çıkıyor.