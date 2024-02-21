"Dar gelirlileri hiçbir zaman unutmadık

İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında yeni dönem vaatlerini anlattı. 10 farklı konuda 100 farklı projelerinin tanıtılacağı toplantıların üçüncüsü olan 'Adil İstanbul' proje tanıtım toplantısı Florya, İstanbul Planlama Ajansı'nda gerçekleştirildi.

"İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİMİZE 3 BİN LİRA EĞİTİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Yapılan işlerde önceliği her zaman çocuklara verdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için çalışmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu sebeple Kızlar Okusun Diye projemizi yeni dönemde, İstanbul'umuz da hayata geçireceğiz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3 bin lira vereceğiz. Sen Oku Diye başlattığımız projemize kaldığımız yerden güçlü bir devam edeceğiz. Ayrı bir kapsam olarak, İstanbul sınırları dâhilinde, 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimize 3 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik ve bozuk gelir dağılımından dolayı bazı aileler maalesef çocuklarına beslenme çantası bile veremiyor. İşte bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir çözüm ürettik. 39 ilçede, 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık. 2024-25 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon Okul Beslenme Destek paketi dağıtacağız" diye konuştu.

"50 YENİ YUVAMIZ İSTANBUL VE 50 YUVAMIZ İSTANBUL KISA MOLA MERKEZİNİ HİZMETE AÇACAĞIZ"

Halk süt projesine ara vermeden devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, "300 bin çocuğumuza bu dönem 35 milyon Litre Halk Süt dağıtacağız. Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Yuvamız İstanbullarda Kısa Mola Merkezlerini hayata geçireceğiz. Daha etkin ve sürdürülebilir olacak. Yeni dönemde 50 yeni Yuvamız İstanbul ve 50 Yuvamız İstanbul Kısa Mola merkezini hizmete açacağımızı söyleyelim. Dolayısıyla 100 yeni merkez açarak toplamda 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızı, annelerimizi dinledik ve geri dönüşlerine göre projeler geliştirdik. İBB Çocuk Oyun Dünyası projesiyle sizlerin karşısına çıktık. Yaşı nedeniyle Yuvamız İstanbul Merkezlerinden faydalanamayan 3-14 yaş arası çocuklarımızın dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için iki büyük Çocuk Oyun Dünyası Merkezi açacağız" ifadelerini kullandı.

"10 BİN HANEYE AYDA BİR PAKET BEBEK BEZİ VE BİR KUTU BEBEK MAMASI İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ"

"Yeni dönemde de her alanda kadınların yanında olacak ve sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, "Kadınlara hizmet veren İBB Kadın merkezlerimizi Adalar, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz, Silivri, Şile, Ataşehir, Büyükçekmece, Şişli'de açarak 10 yeni merkezimizle daha fazla kadına ulaşacağız. Yine bu merkezlerde hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri vererek, gebelik danışmanlığı hizmeti sunacağız. 40 yaş ve üzeri kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceğiz. 5 yıl içerisinde 150 bin İstanbullu kadın bu merkezlerde özenli bir biçimde faydalanabiliyor olacaklar. İstanbul Bebek Projesi kapsamında 0-2 yaş bebek sahibi ve hanede kişi başına düşen gelirin yoksulluk sınırının altında olduğu 10 bin haneye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılayacağız. Hamile Beslenme Paketi'yle anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak ve yeni doğacak bebeklerin sağlıklarını korumak adına 2024 yılında 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız" dedi.

"EMEKLİ VATANDAŞIMIZA HANE BAŞINA YILLIK 10 BİN LİRA PAZAR DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Dar gelirlileri hiçbir zaman unutmadık" diyerek sözlerine devam eden Ekrem İmamoğlu, "Bizden önceki yönetim döneminde vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357 bin 742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2 milyon 292 bin 797'e çıkardık. Bir diğer anlatımla vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. 2024'ten itibaren ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600 bin haneye çıkarak ve ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 Milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız. Örneğin, tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza hane başına yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz" dedi.

"SEÇİLDİĞİM GÜNDEN BERİ SİZLER DAHA İYİ BİR YAŞAM KALİTESİ SUNMA KARARLILIĞIYLA ÇALIŞIYORUM"

Proje tanıtım toplantısında Kent Lokantalarının sayısının 39'a çıkarılacağını söyleyen İmamoğlu, 5 yıl içerisinde yeni evlenecek 100 bin çiftimize tek seferlik 30 bin lira destek sağlayacaklarını iletti. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere Ulaşım Nakdi Desteği sunacaklarını ve hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam 10 bin lira ulaşım desteği vereceklerini açıkladı. Seçim vaatlerini açıkladıktan sonra vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, "Bu aziz şehirde alın teriyle hayata tutunmaya çalışan emekçiler, memurlar, emekliler, işçiler, üreticiler, işsizler, ihtiyaç sahibi İstanbullular. Belediye başkanı seçildiğim günden beri sizler daha iyi bir yaşam kalitesi sunma kararlılığıyla çalışıyorum ve o şekilde güne başlıyorum. Her kökenden haysiyetli insanımıza, adaletsiz ve insafsız gelir dağılımından dolayı fakirleştirilmiş mahallelerimize nefes aldıracak çözümler üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİMKİ 3-4 PUAN AZ ÇIKMIŞTI ÇÜNKÜ"

Bir programdan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 'Vaatlerinin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirebildiler' sözleri nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Bir söz söylüyorlar, bana ömür boyu yardımcı oluyorlar; yani Allah iyi insanın, iyi kulunun yolunu yaparmış misali. Açık söyleyeyim; hani, 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diye hesap sormaya kalkanlar, bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz işleri bugün kopyalamakla meşguller. Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız, geçenlerde, 'Yüzde 87 projeleri başardı' dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalışsa da onu bile başaramadı yani. Ama 'Yüzde 87 başardı' deyince; ben döndüm arkadaşlarıma dedim, 'Arkadaşlar, siz mi yanlış hesapladınız?' Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün. Vallahi dediği doğru çıktı zaten. Yüzde 87'miş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Dolayısıyla, Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Yüzde 87'yle projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak, ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli, sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul'un 11 şehrine birden nasıl koştuğunu anlattığı için, yine kendisine teşekkür ederim. Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi allandıra ballandıra anlatabilirler. Sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut vesaire gibi uydurma işler değil" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.



