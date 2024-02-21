Asansöre kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan N.E.R'nin kafası, yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.