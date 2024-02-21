İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan N.E.R'nin kafası, yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
- Asayiş
Asansöre kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de bir fabrikada yük asansörüne kafası sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.