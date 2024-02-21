Deniz Cengiz'den en kötü cinsel ilişki itirafı

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde İlayda karakterini başarıyla canlandıran Deniz Cengiz, geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini bir otoparktaki balkonda yaşadığını ifade etti

Tuluğ Özlü'nün programına konuk olan Deniz Cengiz, "Arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir cinsel ilişki hikayen var mı? sorusuna şöyle cevap verdi: " Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş."

Olayı anlatmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Deniz Cengiz, X hesabından yaptığı paylaşımda " İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek Kadıköy'de izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" şeklinde ifade etti.