Mehmet Savran, OSB'de ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile birlikte Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları ziyaret etti.

Savran, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda yönetici ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kentin gelişmesi adına farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Savran, "Şehrin kalkınması, büyümesi için üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkesle istişare yapmaya, birlikte hareket etmeye önem veriyoruz. Tüm enerjimiz, heyecanımız şehrimizin geleceği, daha güzel yarınları içindir. Bizler de sizlere layık olma yönünde irade gösterip, şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Savran, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.