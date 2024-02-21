Türkiye Sigorta'dan dev kar

2023 yılında 6 milyar 155 milyon lira kar elde eden Türkiye Sigorta, finansal büyümesini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı.

Kara araçları (kasko), yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarında geçen yıl yüzde 200'ün üzerinde büyüme kateden şirket, KAP'a yaptığı son bildirimde 2023 karını 6 milyar 155 milyon lira olarak açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023'ü hem rekor üretimle hem de hedefledikleri karlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında prim üretimimizi yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liralık bir üretime imza attık. Karlılığımızı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak, 2023 yılını 6 milyar 155 milyon lira kar ile kapattık. Böylece başarımızı bir kez daha pekiştirmiş olduk."

Türkiye Sigorta'nın kasko, sağlık gibi bireysel ürünlerin yanında yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü devam ettireceğini aktaran Çakmak, stratejik ürünleri olan kasko, yangın ve doğal afetler ile hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçların 2023'te teknik karlılığa da yansıdığını kaydetti.

Çakmak, "7 milyar 905 milyon lira teknik kara ulaştık. Tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.