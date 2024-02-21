Thomas Tuchel için karar verildi

Almanya Bundesliga'da ardı ardına yaşadığı mağlubiyetlerin sonrasında lider Bayer Leverkusen ile puan farkını 8'e çıkaran Bayern Münih'te Thomas Tuchel'in geleceği netlik kazandı.
Bayern Münih tarafından yapılan açıklamada, Thomas Tuchel'in sezon sonunda görevinden ayrılacağı ifade edildi.
Tuchel yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda yollarımızı ayırmaya karar verdik. O zamana kadar ben ve ekibim elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.