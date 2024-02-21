- Spor

Thomas Tuchel için karar verildi

Bayern Münih, kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel'le sezon sonunda yollarını ayırmaya karar verdiğini duyurdu

Thomas Tuchel için karar verildi mask

Almanya Bundesliga'da ardı ardına yaşadığı mağlubiyetlerin sonrasında lider Bayer Leverkusen ile puan farkını 8'e çıkaran Bayern Münih'te Thomas Tuchel'in geleceği netlik kazandı.

Bayern Münih tarafından yapılan açıklamada, Thomas Tuchel'in sezon sonunda görevinden ayrılacağı ifade edildi.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda yollarımızı ayırmaya karar verdik. O zamana kadar ben ve ekibim elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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21 Şub 2024 - 13:16 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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