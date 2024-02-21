Memduh Büyükkılıç, Togg'la kış sürüşü yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşturulan mobil deneyim merkezinde Togg T10X model aracıyla kış sürüşü yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Togg'un 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X modelini Erciyes Kayak Merkezi'nde Tekir Gölü etrafında oluşturulan özel pistte deneyimledi.

Test sürüşünün ardından açıklama yapan Büyükkılıç, Erciyes'te Togg'la güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Togg'u daha önce de deneyimlediğini belirten Büyıkkılıç, şunları kaydetti:

"Gerçekten kış şartlarına en uygun araç olduğunu test etmenin de onurunu taşıyorum. Erciyes'in zirvesinde yerli ve milli aracımızı görmek bizleri keyiflendirdi, sevindirdi. Kaptan Memduh başkan olunca bir fark oluyor. Adeta karları eritiyoruz ve ortalığı yakıyoruz. Kış şartlarına uygun. Şunu vurgulamak istiyorum, Türk insanına fırsat verildiğinde neler yapılacağını gösteren bir anlayışın yegane simgesi, ürünü. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah uzayda, savunma sanayinde, araç üretiminde, bilimde ve teknolojide de varız. Her alanda olmaya devam edeceğiz. Bu anlayış içerisinde de önümüzdeki süreçte gençlerimizi yüreklendirecek, onlara fırsat verecek ve gayretlerini artıracak, teşvik edecek çalışmalarla inşallah koşmaya devam ediyoruz."

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan Togg deneyim merkezi ve pisti, mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.