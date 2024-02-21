"Saldırılarda 29 bin 313 sivil öldü"

Vahdet AYAZ,

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 29 bin 313 sivilin hayatını kaybettiğini, 69 bin 333 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 163 sivilin ise yaralandığını açıkladı.