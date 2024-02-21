Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı.

Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede 3 gün önce yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalar durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bölgede oluşturulan kriz merkezinde koordinasyonu ise devam ediyor.

'ÇOCUĞUMU ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİM'

Olayın ardından bölgeye gelen işçilerin ailelerinin ise çocuklarının kurtarılma umudu ile bekleyişleri sürüyor. 1,5 yıl önce Gamze Yıldız ile dünyaevine giren ve olay günü toprak altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız gözyaşı dökerek, "Benim çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor.