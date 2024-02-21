Vesper, Kahraman Köpek Ödülü’nde yarışıyor

Beril Sönmez

İngiltere merkezli köpeklerin refahı için çalışan Kennel Klubü tarafından her yıl düzenlenen Kahraman Köpek Ödülü’nün 2024 yılı finalistleri dün belirlendi.

İngiltere Uluslararası Arama Kurtarma (UK ISAR) ekibiyle birlikte 6 Şubat depremlerinde Türkiye'de hayat kurtaran Vesper adlı arama kurtarma köpeği, dört finalistten bir tanesi oldu. UK ISAR ile Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan sağlık görevlisi Deborah Swann, Vesper için herkesi oy kullanmaya çağırarak “Lütfen Vesper'a oy verin. Onunla iki kez görev yaptım. Türkiye depreminde hayatların kurtarılmasında çok önemli bir rol oynadı” dedi.

VESPER, SABAH PROGRAMINA KATILDI UK ISAR,

Vesper ve eğitmeni Niamh Darcy ile sabah programına katılan Vesper için “Dört ayaklı kahramanlarımızın hayat kurtarmada oynadıkları paha biçilmez rolü vurgulayarak Vesper'in bir arama kurtarma köpeği olarak yaptığı inanılmaz işin haberini izleyin” açıklamasını yaptı. 4 yaşındaki Belçika çoban köpeği olan Vesper ve Niamh’ın yarıştığı Kahraman Köpek 2024 Ödülü için oy kullanımı, crufts.org.uk web adresinden dün başladı ve oylama 10 Mart’a kadar devam edecek. Vesper için yapılan tanıtım açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

HERKESE SÜREKLİ SARILDIĞI İÇİN K9 KÖPEĞİ OLAMADI

“Dört yaşındaki Belçikalı bir Malinois olan Vesper'in polis köpeği olmaya uygun olmadığı görüldü. Diğer tüm yönlerde mükemmel olmasına rağmen, suçlulara sarılmak için koşmak bir polis köpeğinden beklenen değildir! Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden köpek bakıcısı Niamh Darcy, 2020 yılında 18 aylıkken Vesper'e bir şans verdi. Zorlu seçim koşulları altında 48 saatlik bir denemenin ardından Vesper kusursuz bir performans sergiledi ve ekip olarak aralarındaki bağ sağlamlaştı ve Vesper, köpek arama ortağı olarak Niamh'a katıldı. 2023 yılında Niamh ve Vesper, UK ISAR Ekibi’nin bir parçasıydı ve hem Türkiye hem de Fas'ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından hayatta kalanların yerini tespit etmek için yorulmadan çalıştıkları kurtarma misyonuna yardımcı olmak üzere Hükümet tarafından görevlendirildi.”