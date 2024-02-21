Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 473 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.