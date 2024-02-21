- Asayiş

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 7'si tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama mask

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 473 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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21 Şub 2024 - 12:30 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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