Teknosa "Diamond" ödülünün sahibi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Şikayetvar tarafından düzenlenen 9'uncu A.C.E. Awards'ta " Teknoloji Mağaza Zinciri" kategorisinde bir kez daha Diamond ödülüne layık görüldü.

Teknosa, bu ödülle birlikte üst üste dört yıldır kendi kategorisinde birinci olma başarısını gösterdi.

Şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1,5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasına göre belirlenen A.C.E. Awards kazananları, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.