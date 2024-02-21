Teknosa "Diamond" ödülünün sahibi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Şikayetvar tarafından düzenlenen 9'uncu A.C.E. Awards'ta " Teknoloji Mağaza Zinciri" kategorisinde bir kez daha Diamond ödülüne layık görüldü.
Teknosa, bu ödülle birlikte üst üste dört yıldır kendi kategorisinde birinci olma başarısını gösterdi.
Şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1,5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasına göre belirlenen A.C.E. Awards kazananları, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.