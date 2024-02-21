Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Son günlerde Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla tanınan Mert Demir'in birlikte olduğuna dair iddialar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Söylemleri ve özel hayatıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son paylaşımlarıyla yine magazin gündemine oturdu.

Sosyal medyada 10,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan oyuncu, Sarıkaya'nın yeşil renkli bikinisi ilgi çekti.

Oyuncu tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Sarıkaya'ya "Çok güzelsin", "Seni seviyorum", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından büyük ilgi gösterildi. Sarıkaya'ya "Harikasın", "Seni seviyoruz", "Fiziğin çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.