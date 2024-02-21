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Yargıtay 10'uncu Ceza Dairesi Başkanı belli oldu

Yargıtay 10'uncu Ceza Dairesi Başkanlığı'na Yüksel Kocamış seçildi.

Yargıtay 10'uncu Ceza Dairesi Başkanı belli oldu mask
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Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Şubat 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda 10'uncu Ceza Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir" denildi. 1962'de Kırşehir'de dünyaya gelen Yüksel Kocamış, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış, Hınıs ve Seydiler Hakimliği ile Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kocamış, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Şubat 2024 tarihinde Yargıtay 10'uncu Ceza Dairesi Başkanı seçildi. Fransızca bilen Kocamış, evli ve 2 çocuk babası

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21 Şub 2024 - 11:27 Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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