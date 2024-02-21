Kubba'dan açıklama geldi

Kubba, "Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminden ve voleybol şubesindeki başkanlık görevimden işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa etme kararı aldım. Bu kararı, kulübümüz ve voleybol şubemizin daha ileriye taşınması, yeni bir vizyonla yoluna devam etmesi için en doğru zamanın geldiğine inandığım için aldım. Bu adımı kulübümüzün ve voleybol camiamızın daha ileriye gitmesi için bir fırsat olarak görüyorum. Kulübümüze ve voleybol şubemize hizmet etmekten büyük gurur duydum. Bu süre zarfında elde ettiğimiz başarılar ve birlikte yaşadığımız anılar benim için çok değerli. Ancak zaman zaman değişim ve yenilenme ihtiyacı her organizasyonda olduğu gibi bizim kulübümüzde de kaçınılmaz bir gerçek" dedi.

Medical Point Hastaneler Grubu olarak voleybol şubeye ana sponsor olarak devam edeceklerinin altını çizen Kubba, "Bu istifamın, Karşıyaka Spor Kulübü ve voleybol şubemizin daha büyük hedeflere doğru ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte, voleybol şubemize ana sponsor olarak destek olmaya ve başarılarıyla gurur duyduğum takımımızı izlemeye devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan tüm yönetici arkadaşlarıma, teknik kadroya, sporculara ve değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.