Selena geri dönüyor

ATV ekranlarında 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin müzikal uyarlaması için çalışmaların başlatıldığı ve başrol oyuncusu Sinem Kobal'a teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Müzikal için uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra 2 kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal'ın teklife vereceği cevap ise merak konusu.