Selena geri dönüyor

ATV ekranlarında 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin müzikal uyarlaması için çalışmaların başlatıldığı ve başrol oyuncusu Sinem Kobal'a teklif götürüldüğü iddia ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Müzikal için uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra 2 kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal'ın teklife vereceği cevap ise merak konusu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.