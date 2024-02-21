100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför İlyas B.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk', TIR'ın dorsesinde yüklü suntalara tepki verdi. Detaylı aramada; suntaların arasına gizlenmiş çantalarda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İlyas B., emniyetteki ifadesinde; araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından İlyas B., tutuklandı
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# Tır, Uyuşturucu, ele geçirildi, Yakalandı, ile
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.