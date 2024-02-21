- Asayiş

6 PKK'lı terörsit etkisiz hale getiirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 PKK'lı terörsit etkisiz hale getiirildi mask

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

# Milli Savunma Bakanlığı, MSB, PKK, için, devam

21 Şub 2024 - 10:41 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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