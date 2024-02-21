Siyasete atıldı

AK Parti, Bergama ilçesinde ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'yi Belediye Meclisi üyeliği için 1. sıra adayı olarak belirledi.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken, siyasete yeni adımlar atan ünlü isimlere bir yenisi daha katıldı. İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti'den siyasete adım atıyor. Sabah gazetesinin Ertan Gürcaner'in haberine göre, AK Parti, Şenlendirici'yi Bergama ilçesinde 1. sıra belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdi.

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidarı elinde bulunduran AK Parti, mecliste 12 üye ile temsil ediliyor. Şenlendirici'nin seçilmesi halinde aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olacak.