Kadınlar günü için 200 bin lale

Türkiye'de kesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor.