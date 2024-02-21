Türkiye'de kesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü için de 200 bin adet, 7 renkte suda lale üretiliyor.
- Yaşam
Kadınlar günü için 200 bin lale
Türkiye'de kesme çiçek sektörünün en büyük üretim merkezi Antalya'da, suda lale üretimi gerçekleştiriyor. Bir firmanın kış dönemi serada ürettiği laleler, özellikle özel günlerde büyük talep görüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.