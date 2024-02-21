Gonca Vuslateri, bebeğine vereceği ismi açıkladı

Gonca Vuslateri, son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol aldı ve şu anda 7 aylık hamile. Kız bebek bekleyen ve hayat arkadaşını adını gizleyen Vuslateri, Ceyda Düvenci'nin programında içtenlikle konuşarak bebeğine Asya adını vereceğini duyurdu.

Programda bebeğinin babasının mesleğinden bahseden Gonca Vuslateri, "Levent ile ilişkimiz başladığında, farklı bir sektörden biriyle olmanın huzurunu hissetmiştim. Devlet memuru olan hayat arkadaşım, benim sektörümden ve hayatımdan oldukça uzakta bir yerde. İşim magazinsel bir yön taşıyor, oysa o daha muhafazakar. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak noktamız yok" şeklinde konuştu.

Bir kız bebek bekleyen oyuncu, isim konusunda kararlarını da açıkladı. En sevdiği film olan Selvi Boylum Al Yazmalım'dan ilham aldığını belirten Vuslateri, filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterden esinlenerek kızına Asya ismini vermeye karar verdiğini belirtti.