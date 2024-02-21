- Asayiş

Kırıkkale'de 88 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftalık trafik kontrollerinde 88 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de 88 araç trafikten men edildi mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14-20 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 24 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 88 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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21 Şub 2024 - 10:07 AA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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