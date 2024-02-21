'Ejderha Yılı'na İstanbul'da merhaba dediler

Çin takvimine göre 'Ejderha Yılı' olarak adlandırılan 2024 yılı 10 Şubat 2024’te başladı, 28 Ocak 2025’te sona erecek. Yeni yılın gelişi ve Bahar Bayramı dolayısıyla İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, İstanbul’da bir otelde ‘İçimizi Isıtan Bahar Bayramı-Çin Yeni Yıl Kutlaması’ resepsiyonu verdi.

Çin’in en önemli geleneksel bayramı kabul edilen Bahar Bayramı resepsiyonu Türkiye ve Çin’in milli marşlarıyla başladı. Etkinlikte Ejderha Yılı’na özel ejderha figürleri ve özel gösteriler yapıldı.

Resepsiyona, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zait Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, ülkelerin konsolosluk temsilcileri, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

“BAHAR BAYRAMI, EN ÖNEMLİ GELENEKSEL BAYRAMDIR”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, “Bugün Çin Ejderha Yılı ve Bahar Bayramı’nı kutlamak için sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bahar Bayramı, her yaştan insan için en önemli geleneksel bayramdır” dedi.

“ÇİN EKONOMİSİ CANLI VE ESNEKTİR, POTANSİYELİ BÜYÜKTÜR”

Çin ekonomisinin 2023 yılını değerlendiren Xiaodong, “2023 yılında Çin halkı dünya halkıyla yan yana ilerledi. Ülke ekonomisi istikrarlı bir şekilde toparladı. Çin’in GSYİH’sı yüzde 5,2’lik bir büyüme kaydetti. Önde gelen ekonomiler arasında yer aldık. Çin ekonomisi canlı ve esnektir, potansiyeli büyüktür. Gelecek 10 yıl boyunca Çin’in orta gelir grubunun 800 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Geçen yılının sonunda Dışişleri Çalışma Konferansı düzenledik. İnsanların kader birliğini paylaşan bir toplumun oluşmasının önemini net bir şekilde ifade ettik. Faydalı ve kapsayıcı bir ekonomiyi teşvik etmeye etkin bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE DOSTLUĞUMUZ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN”

Türkiye ile ilişkilere değinen Xiaodong, “2024 yılı Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75’inci yıl dönümüdür. Kararlılıkla güçlü bir devlet inşası ve Çin’in kalkınması için büyük hedeflerimizi yineleyeceğiz. Ülkelerle el ele vererek dünya barışı için daha büyük katkılar sağlayacağız. Türkiye ve Çin gelişmekte olan ülkelerdir. Her iki ülke ekonomik küreselleşmenin sağlam destekçileri ve aktif teşvik edenleri olarak yer alıyor. Çin tarafının verilerine göre Türkiye ile ticaret hacmimiz 42 milyar doları aştı. Yeni yıl iki ülkeye barış ve refah getirsin. İki ülke arasındaki dostluk uzun ömürlü olsun. Herkese Ejderha Yılı’nda mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı.

UZUN: YENİ YILI KUTLUYORUM

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun ise “Çin ay takvimine göre girdiğimiz Ejderha Yılı’nın bölgemizde ve küresel ölçekte çözüm bekleyen sorunlar karşısında uluslararası toplumun ihtiyacı olan şans ve kudreti getirmesini temenni ediyorum. Çin’in yeni yılını kutluyorum, herkese iyi seneler diliyorum” dedi. Yeni kutlamalarının düzenlenmesine Sichuan Dostluk Derneği de destek verdi. Gecede konuşan derneğin başkan yardımcısı Wang Xiaoqing, “Geleneksel Bahar Bayramı’nı kutladığımız bugün de sizlerle İstanbul’da bir araya gelmekten çok mutluyuz. Çin’in İstanbul Başkonsolosluğuna ve Çin Sichuan Mutfağı-Bir Dünya Lezzeti’ etkinliğine katılan tüm konuklara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Xiaoqing, “Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler eskiye dayanıyor. İki ülke İpek Yolu’nun başlangıç ve bitiş noktasında yer alıyor. Ayrıca Asya ve Avrupa arasındaki kara yolu ticaretinde önemli bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Tarih ve kültür şehir olan İstanbul Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi zengin tarihi miraslara sahiptir. Dünyanın dört bir yanından gelen sayısız ziyaretçiye kendisini hayran bırakıyor. Tıpkı İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri dünyada takdir gördüğü gibi Sichuan eyaleti de imparatorun hazinesi olarak ün yapmıştır. Çin’in büyük ekonomisi olan eyaletlerinden Sichuan, sınırsız kaynaklar ve tarım açısından zengindir. Aynı zamanda Sichuan mutfağı Çin’in ünlü mutfaklarından biridir. Çay kültürü uzun bir geçmişe sahiptir. Çay yetiştirme, üretme ve tüketme önemli bir merkeziz. Bugünkü etkinliği ilk kez Türkiye’ye getirdik, buradaki Çin vatandaşlarına ve Türk dostlarımıza sunuyoruz. Sichuan’dan gelen şefler ve sanat ustaları muhteşem bir ziyafet sunacak. Bu yıl Çin’in Ejderha Yılı, bütün konuklara mutlu bir Bahar Bayramı ve sağlık dolu yeni yıl dilerim” diye konuştu.