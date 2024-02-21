Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu 'X' üzerinden seçim şarkısını ve klibini paylaştı.
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle.."
Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim.
Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle... ?? ?#AzLafÇokİş pic.twitter.com/g2CDAaHyQD
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.