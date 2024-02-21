21 Şub 2024 - 09:26- Gündem G:

Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş seçim şarkısını ve klibini paylaştı.

Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı mask

CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı ve  Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya  platformu 'X' üzerinden seçim şarkısını ve klibini paylaştı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle.."

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21 Şub 2024 - 09:26 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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