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Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan C.A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İzmir'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
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Kadir ÖZEN - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti. Interpol Daire Başkanlığınca hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi

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21 Şub 2024 - 09:19 İzmir/ Karşiyaka- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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