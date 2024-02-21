İbrahim Keloğlan davasında yeni gelişme

İstanbul Başakşehir'de oturduğu sitenin kedisi olan Eros'u altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan'ın serbest bırakılması Türkiye gündemine oturmuştu. Hayvanseverler ve vatandaşlar İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için sosyal medya üzerinden kampanyalar başlattı.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepkilere sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İbrahim Keloğlan hakkında flaş bir karar açıkladı.

Tunç açıklamasında, Keloğlan davasının yeniden görüleceğini açıklayarak, "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi