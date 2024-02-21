Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 21 Şubat 2024 Çarşamba 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi, Boztepe mevkisi Boztepe Küme Evlere ve Esertepe bölgesine enerji verilemeyecek.
21 Şub 2024 - 08:30- Gündem Güncelleme:
Beypazarı'nda elektrik kesintisi olacak mı ?
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.