Beypazarı'nda elektrik kesintisi olacak mı ?

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 21 Şubat 2024 Çarşamba 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi, Boztepe mevkisi Boztepe Küme Evlere ve Esertepe bölgesine enerji verilemeyecek.