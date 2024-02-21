Sağlık Bakanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 15 bin hemşire, 2 bin ebe, 1540 sağlık teknikeri ve 1200 sağlık teknikeri toplam 19 bin 740 kişi ile birlikte farklı branşlar da dahil genel toplamda 27 bin sağlık personeli alınacak. İlanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alım yapılacağı duyuruldu.
Ayrıca yayımlanan ilanda; ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS- 2024/5 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacağı belirtildi. Adaylar tercihlerini 21 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.